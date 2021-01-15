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Бывает и такое. Вертолет столкнулся с КАМАЗом

Бывает и такое. Вертолет столкнулся с КАМАЗом

Очень необычная авария на заключительном этапе ралли "Дакар-2021".

Вертолет, который вел съемку, летел над КАМАЗом россиянина Антона Шибалова, мчавшем по трассе.

Пилот вертолета максимально снизился над грузовиком, и когда КАМАЗ подбросило на пригорке, случилось столкновение. К счастью, крушения не произошло. Пилот летательного аппарата сумел удержать контроль и баланс, утратив, судя по видео, лишь одну "лыжу".


Агентство Телевидения Новости

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