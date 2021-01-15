«Каждый второй – Covid», - в областном лабцентре просят тестироваться всех пациентов с ОРВИ

В областной лабцентр и частные лаборатории Харьковщины поступает все меньше образцов на проверку коронавируса. Если раньше бывало, по словам заведующей отделением особо опасных инфекций Анны Сухоруковой - им привозили исследовать в день от 2500 до 3 тысяч образцов, теперь же максимум суточных ПЦР-тестирований, и то не всегда - полторы тысячи. И это учитывая то, говорит специалист, что по приказу МОЗ должны тестировать на Ковид и пациентов, с обычным ОРВИ.

Анна Сухорукова, зав. отделения особо опасных инфекций областного лабцентра

Якщо ми аналізуємо кількість гострих-респіраторних вірусних інфекцій по первинним діагнозам, то кількість направлених до нас зразків - це десь до 15 відсотків от у січні від зареєстрованих ми отримали зразків на дослідження на Ковід. І ну майже кожен другий виявляється - Ковідом, а не звичайною гострою-респіраторною інфекцією.

Уменьшение тестирований и как следствие падение заболеваемости в регионе вирусологи связывают - прежде всего с праздниками и выходными, когда людям как говорится было не до этого. Также важным фактором является банальное нежелание инфицированных с легким течением Ковида обращаться за медицинской помощью.

Кроме того, сейчас проверяется, попал ли в страну новый штамм коронавируса из Великобритании, говорит Анна Сухорукова. Впрочем, отечественные лабцентры разновидности Ковида выявлять пока не имеют возможности из-за нехватки оборудования. Поэтому подозрительные образцы местные лаборатории направляют в Центр общественного здоровья, а те в свою очередь - во Всемирную организацию здравоохранения. И такие случаи уже проверяют, говорит специалист.

Анна Сухорукова, зав. отделения особо опасных инфекций областного лабцентра

Досліджувалися і зразки з нашої області, які наша вірусологічна лабораторія надавала, виявили теж класичний вірус - це вірус В, В1, який має походження, ну якби вже циркулював на території Італії, дослідження ці тривають. На цьому тижні наші вірусологи направили ще 15 зразків, позитивних зразків від як мешканців міста Харкова так і двох районів області.

Впрочем, в областном лабцентре надеются, что измененный коронавирус в область еще не зашел, но к этому готовятся, говорит Анна Сухорукова, это вопрос времени. Такой же вопрос времени и увеличение заболеваемости в регионе, ведь несмотря на жесткий карантин - транспорт курсирует битком набитый пассажирами, и далеко не все в салоне придерживаются масочного режима. Чтобы это пресечь - патрульные полицейские постоянно проводят рейды.

Перш за все, що стосується громадського транспорту - згідно постанови 12.36 забороняється перевезення пасажирів в кількості, що перевищує кількість сидячих місць визначених технічною характеристикою транспортного засобу. Також громадянам у громадських місцях закритого типу та у громадському транспорті потрібно носити засоби індивідуального захисту, а саме - маска виготовлена власноруч, або придбана.

Между тем по статистике областного лабцентра в регионе с начала пандемии на Ковид заболело уже более 74 тысяч человек, из них 308 за последние сутки.





Агентство Телевидения Новости