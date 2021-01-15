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Драка хоккеистов завершилась эффектным борцовским броском

Драка хоккеистов завершилась эффектным борцовским броском

Хоккеист, теряя равновесие, моментально сореинтировался.

В начавшемся регулярном чемпионате НХЛ-2021 не обходится без драк. Пока наиболее запоминающаяся случилась в матче между «Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало Сейбрз».

В кулачном бою сошлись Джейк МакКейб и Бренден Диллон. МакКейб, находясь на грани падения, успел «швырнуть» соперника и, видимо, за счет этого борцовского приема вышел победителем противостояния. Как и предписывают правила, и Диллон и МакКейб получили по 5 минут штрафа за драку.

Хоккейный же матч завершился победой «Вашингтона» - 6:4.


Агентство Телевидения Новости

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