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С сегодняшнего дня сфера обслуживания перешла на украинский язык

С сегодняшнего дня сфера обслуживания перешла на украинский язык

С 16 января обслуживание на украинском языке становится обязательным для всех заведений сферы услуг. Общение персонала с посетителями должно происходить на государственном языке, исключением является только личная просьба клиента.

Использование государственного языка в сфере обслуживания закреплено в статье 30 Закона "О функционировании украинского языка как государственного". 16 января 2021 данная норма вступает в силу. Это означает окончательный переход на украинский язык поставщиков услуг.

Предприятия всех форм собственности, ФЛП и другие субъекты хозяйствования обязаны обслуживать клиентов и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

По просьбе потребителя обслуживание может проводиться на другом языке, приемлемом для обеих сторон.

Какие сферы переходят на украинский язык

торговые заведения (магазины, супермаркеты, ТРЦ);

интернет-магазины;

кафе, рестораны, бары и прочие заведения общепита;

банковские учреждения;

аптеки;

автозаправки;

библиотеки;

развлекательные заведения;

спортзалы;

салоны красоты;

заведения бытового обслуживания.

Обслуживание на украинском языке с 16 января становится обязательным также в медицинских, образовательных заведениях (в т.ч. кружках, секциях, обучающих курсах), социальных учреждениях.

Предоставление информации о товарах и услугах

Название и характеристики товаров, данные о сроках эксплуатации, инструкции, описание услуг обязаны подаваться на государственном языке. Это также касается меню в заведениях общепита, билетов, ценников, гарантийных талонов.

Однако допустимо использование аббревиатур, сокращений, слов на английском языке, букв латинского, греческого алфавита. Информация также может дублироваться на другом языке.

Интернет-магазины и интернет-каталоги обязаны использовать в наполнении сайтов государственный язык, допускается дублирование другим языком.

Что грозит за нарушение "языкового закона"

Законодательством регламентированы санкции за отказ обслуживания на государственном языке - от предупреждения до штрафа.

Согласно статье 57 Закона, по факту выявления нарушения составляется протокол, Уполномоченный выносит субъекту хозяйствования предупреждение с 30-дневным сроком на его устранение.

При повторном обнаружении нарушения в течение года субъект обязан выплатить штраф в размере 300-400 необлагаемых минимумов доходов граждан - от 5100 до 6800 грн.

Агентство Телевидения Новости

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