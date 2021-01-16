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За сутки у 7 729 украинцев обнаружили COVID-19
За последние сутки в Украине обнаружили 7 729 новых случаев COVID-19. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook.
По его данным, за 15 января проведено 48 700 тестов на коронавирус, в том числе 29 363 ПЦР тестов и 19 337 ИФА-тестов. Госпитализировано 2 083 человека, умерли 144 человек, 9 792 пациентов выздоровели.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.
За все время в Украине заразились 1 154 692 человека, из них выздоровели 857 183 человек, летальных исходов - 20 686.
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