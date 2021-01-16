Кому отключили воду 16 января: список адресов

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Новгородская, 2, 4, ул. Клочковская, 186-б до 20:00 16.01.21 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Александровский, 160/32 (п. №1, стояк) до 17:00 16.01.21 г.

Киевский район:

ул. Лермонтовская, 28 (п. №2, стояк) до 17:00 16.01.21 г.

Московский район:

ул. Спортивная, 12 (п. №2) до 20:00 16.01.21 г.

Немышлянский район:

б-р Богдана Хмельницкого, 20 (п. №3, стояк) до 20:00 16.01.21 г.

Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 27 (п. №2) до 17:00 16.01.21 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 (п. №3, стояк) до 20:00 15.01.21 г.; ул. Танкопия, 28 (п. №6, спаренный стояк), ул. Александра Матросова, 14 (п. №2, стояк) до 20:00 16.01.21 г.

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