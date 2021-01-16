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Крещение в Харькове: в каких источниках освятят воду?

Крещение в Харькове: в каких источниках освятят воду?

В день Крещения Господня, 19 января, священнослужители освятят воду в харьковских источниках. Об этом сообщили в горсовете.

Освящение будет проходить на нескольких источниках города, в частности, в Саржином яру, на Алексеевке, на источниках по ул. Минераловодской (Тюринка), ул. Зубенко, ул. Родниковой, в Большой Даниловке, поселке Жуковского и пр.

С графиком освящения воды можно ознакомиться здесь.

Богослужения в храмах Харьковской епархии будут проходить так:

- 18 января, в день Навечерия Богоявления, в 8:00 начнется Божественная литургия, по окончанию которой пройдет освящение воды. В 16:00 начнется вечернее богослужение;

- 19 января, на Крещение Господне, в 8:00 также состоится Божественная литургия, после которой пройдет освящение воды. В этот день воду будут освящать до вечера.

Агентство Телевидения Новости

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