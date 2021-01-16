Объявления Кернеса мэром во время лечения в "Шарите": прокуратура открыла дело

Харьковская прокуратура открыла уголовное производство из-за назначения Геннадия Кернеса городским головой, когда тот еще лечился в Германии. Об этом сообщает депутат Алина Мустафаева в Facebook.

Мустафаева уточнила, что дело возбуждено против председателя Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольги Мозговой. Именно она объявила, что повторно избранный городским головой Геннадий Кернес не должен в очередной раз приносить присягу.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 367 УКУ (служебная халатность)", – говорится в ответе правоохранителей.

Расследование проводит группа областных прокуроров. В случае доказательства вины Мозговой грозит штраф, исправительные работы до 2 лет или ограничение свободы от 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Агентство Телевидения Новости