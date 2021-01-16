На Харьковщине выявили 287 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 287 жителей Харьковской области, 150 из них - жители Харьковского района (133 - из города Харькова). Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Также 15 января диагноз COVID-19 подтвержден у 65 жителей Лозовского, 28 - Изюмского, 18 - Чугуевского, 16 - Купянского, 6 - Богодуховского и 4 - Красноградского районов.

Всего по области зарегистрировано 74435 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 62163 больных выздоровели, 1236 - умерли.

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