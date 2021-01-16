Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:30
Просмотров: 94

На Харьковщине выявили 287 новых случаев коронавируса

На Харьковщине выявили 287 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 287 жителей Харьковской области, 150 из них - жители Харьковского района (133 - из города Харькова). Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Также 15 января диагноз COVID-19 подтвержден у 65 жителей Лозовского, 28 - Изюмского, 18 - Чугуевского, 16 - Купянского, 6 - Богодуховского и 4 - Красноградского районов.

Всего по области зарегистрировано 74435 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 62163 больных выздоровели, 1236 - умерли.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 