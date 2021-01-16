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ВОЗ рекомендует не требовать вакцинации от COVID-19 от путешествующих

ВОЗ рекомендует не требовать вакцинации от COVID-19 от путешествующих

Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям рекомендует странам не требовать от туристов справку о вакцинации от коронавируса. Данное обращение после заседания комитета разместила пресс-служба ВОЗ на официальном сайте.

"Учитывая, что влияние вакцин на снижение передачи вируса пока неизвестно, а доступность вакцин в настоящее время слишком ограничена, комитет рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников. Комитет рекомендовал странам принимать скоординированные, основанные на фактических данных меры по обеспечению безопасности поездок и делиться опытом и передовой практикой с ВОЗ", - говорится в сообщении.

Это уже шестое заседание комитета ВОЗ, которое состоялось 14 января. Следующее должны провести через три месяца.

Агентство Телевидения Новости

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