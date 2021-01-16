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Футболист, приспустивший трусы, получил длительную дисквалификацию

Футболист, приспустивший трусы, получил длительную дисквалификацию

Стриптиз при праздновании забитого гола «оценен» дисциплинарными футбольными органами.

Около месяца назад футболист парагвайского «Гуарани» Рауль Бобадилья, празднуя гол, забитый в ворота «Либертада», снял с себя все, вплоть до трусов. Точнее, трусы приспустил, продемонстрировав часть своего паха.

И, вот, дисциплинарный комитет федерации футбола Парагвая вынес Бобадилье наказание – 5 матчей дисквалификации и штраф в размере 10-ти минимальных зарплат.


Агентство Телевидения Новости

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