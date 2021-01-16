Футболист, приспустивший трусы, получил длительную дисквалификацию

Стриптиз при праздновании забитого гола «оценен» дисциплинарными футбольными органами.

Около месяца назад футболист парагвайского «Гуарани» Рауль Бобадилья, празднуя гол, забитый в ворота «Либертада», снял с себя все, вплоть до трусов. Точнее, трусы приспустил, продемонстрировав часть своего паха.

И, вот, дисциплинарный комитет федерации футбола Парагвая вынес Бобадилье наказание – 5 матчей дисквалификации и штраф в размере 10-ти минимальных зарплат.





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