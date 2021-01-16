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Партия Меркель выбрала нового лидера, который может стать канцлером Германии

Партия Меркель выбрала нового лидера, который может стать канцлером Германии

Глава правительства земли Северный Рейн - Вестфалия 59-летний Армин Лашет избран главой правящей партии Германии. Решение принято на съезде партии Христианско-демократический союз (ХДС). Об этом сообщает DW.

Лашет получил 521 голосов, его соперник, бывший политик, а затем корпоративный юрист, 65-летний Фридрих Мерц - 466.

Таким образом, Лашет поведет блок ХДС/ХСС на выборы, которые должны состояться 26 сентября 2021 года. По итогам выборов он может занять пост канцлера Германии. Ангела Меркель еще в 2018 году заявила, что уйдет с поста главы правительства после выборов осенью 2021 года.

Агентство Телевидения Новости

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