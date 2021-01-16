Девятиклассники будут сдавать ГИА в учебных заведениях в письменной форме - Минобразования

Ученики 9-х классов будут сдавать ГИА в учебных заведениях в письменной форме. Об этом сообщают в Министерстве образования и науки Украины.

Согласно нормативным документам аттестация выпускников 9-х классов может проводиться в учебном заведении или в форме внешнего независимого оценивания.

В то же время приказ МОН №1262 устанавливает, что в 2020/2021-м учебном году ГИА лиц, завершающих получение базового среднего образования, проводится в учебном заведении в письменной форме.

Соответственно, информация об освобождении от прохождения ГИА учеников 9-х классов и/или ее прохождении онлайн является неправдивой.

Кроме того, утверждение об осложнениях ГИА для учеников 9-х классов в 2020/2021-м учебном году является необоснованным. Задания для проведения аттестации в учебном заведении утверждает его руководитель. По этим же нормам ГИА проводилась в 2018/2019-м учебном году.

Агентство Телевидения Новости