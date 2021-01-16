На Харьковщине работают пункты обогрева: обращений за помощью пока не было

По состоянию на утро 16 января в области открыто 200 стационарных пунктов обогрева: 4 - в городе Харькове и 196 - в населенных пунктах районов. Об этом рассказал начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области Александр Волобуев во время заседания региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщают в пресс-службе ХОГА.

«В случае необходимости в области могут открыть 453 стационарных пункта обогрева. В настоящее время потребности открывать все пункты нет, в те из них, которые уже работают, пока граждане не обращались», - пояснил Александр Волобуев.

Он также отметил, что при необходимости спасатели готовы развернуть в области мобильные пункты обогрева.

«Там будут дежурить наши сотрудники, которые могут предоставить и доврачебную помощь, и накормить граждан, оказавшихся в трудной ситуации. Мобильные пункты разворачивают обычно на местах заторов, аварий», - уточнил начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Во время заседания региональной КТЭБ и ЧС был утвержден персональный состав регионального оперативного штаба по функционированию систем жизнеобеспечения области и реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в течение зимнего периода 2021 года.

Агентство Телевидения Новости