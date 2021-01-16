Один баскетболист травмировал сразу двух соперников

Просто «зверь».

В матче регулярного чемпионата НБА между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон, завершая одну из атак, врезал в лицо Монтрезу Харреллу. Бедняге пришлось покинуть площадку.

На этом Уильямсон не успокоился и в другой атаке травмировал ударом в живот еще одного баскетболиста «Лейкерс» Маркиффа Морриса.

Остается еще добавить, что сам матч завершился победой «Лос-Анджелес Лейкерс» 112:95.





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