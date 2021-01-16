Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:51
Просмотров: 98

Цену на газ ограничат с 1 февраля

Цену на газ ограничат с 1 февраля

Министерство энергетики разработало проект решения Кабинета министров об ограничении цены на газ для населения. Предлагается установить цену не выше 6,99 гривен с 1 февраля 2021 года. Об этом сообщили в Министерстве энергетике.

Документ сейчас находится на согласовании у других органов власти. Его могут вынести на следующее заседании Кабмина в среду, 20 января.

Документом предлагается установить с 1 февраля 2021 до конца действия карантинных мероприятий, но не дольше конца отопительного периода 20/21 предельную цену на природный газ:

По договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды", на уровне 6 грн 99 коп. за 1 метр кубический (с НДС).

Кроме того, с 1 февраля 2021 до конца действия карантинных мероприятий или до конца отопительного периода 20/21 цена, по которой ПАК "Нафтогаз Украины" осуществляет продажу / поставку природного газа, не может быть выше предельной цены, установленной Кабинетом Министров Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 