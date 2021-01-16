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Вратарский ляп привел к пропущенному голу

Вратарский ляп привел к пропущенному голу

Для хоккейного голкипера лёд оказался слишком скользким.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Чикаго" и "Тампа-Бей" счет оставался 0:0 до тех пор, пока во 2-м периоде вратарь "Чикаго" Коллин Делиа не умудрился упасть в буквальном смысле на ровном месте, благодаря чему хоккеист "Тампа-Бей" Ондржей Палат не закинул шайбу в оказавшиеся, по сути, пустыми ворота.

Сам же матч завершился поражением "Чикаго" со счетом 2:5.


Агентство Телевидения Новости

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