Украинский в обслуживание: сегодня все сферы переходят на государственный язык

Вся сфера обслуживания отныне должна перейти на украинский. Продавцы, кассиры, юристы, аптекари, учителя и даже тренеры на курсах к клиентам должны отныне обращаться исключительно государственным языком. Исключением может стали лишь просьба клиента перейти на русский или английский. Харьковские продавцы говорят - их руководство предупредило о нововведениях, но и до этого уже многие перешли на украиноязычное обслуживания.

Андрей, продавец-консультант:

Ми спілкуємося українською мовою. Якщо клієнти заходять, ми вітаємося українською мовою. У нас на Научній дуже багато іностранців. І якщо вони не розуміють, тоді спілкуємося на російській або інакше – на англійській мові.

Галина, автозаправщик:

Ну, тепер українською. Ну, я знаю українську мову, тому приходиться розмовляти, але мені не зручно. Я привикла вже розмовляти російською мовою. Це для мене дуже важко.

Иван, житель Харькова:

В одном супермаркете могут обслуговувати і українською, і російською. – Як для вас, зручніше? – і так, і так, але, желательно, українською мовою, бо це державна мова.

Если клиенту отказали в обслуживании на государственном языке, то он должен обратиться к руководству заведения, торговой сети, АЗС, аптеки и др. Стоит зафиксировать факт отказа на камеру или диктофон. После – подать жалобу уполномоченному по защите украинского языка на электронный или почтовый ящик с адресом и названием учреждения. Уполномоченный проверит заведение.

Тарас Кремень, уполномоченный по защите украинского языка:

Звичайно, ми розраховуємо не тільки на підтримку громадян і, власне, сфери обслуговування, яка надаватиме послуги з завтрашнього дня та інформацію українцям державною мовою, але, звичайно, і тих, хто намагатиметься всіляким способом заблокувати діяльність секретаріату уповноваженого. Писати всілякого роду анонімну інформацію на нашу адресу для того, щоб обвалити наш сайт, тим самим спровокувати певні проблеми.

Проверят всех. Иногда даже с сопровождением полиции. Но штрафовать только в случае повторного нарушения. Составить протокол и выписать штраф должен уполномоченный или его представитель.

Роман Чумак, юрист:

Перше – це попередження з приписом про усунення порушення. Тобто, надається такому порушнику 30 календарних діб, щоб усунути порушення законодавства, якщо ж таке порушення не буде усунене – за це вже передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 5100-6800.

Уже в конце весны – рассказывают юристы – все сайты должны перейти на украинский. А с лета будут просматривать сумму штрафа.

Агентство Телевидения Новости