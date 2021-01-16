Замерзнут лапки и хвостики: как в сильные морозы можно помочь бродячим животным

Эти пушистики вынуждены искать себе пропитания рядом с кафешками в центре города и греть хвостики на коллекторах. А с наступлением сильных морозов бездомные коты с собаками без человеческой помощи могут и вовсе погибнуть.

Несмотря на то, что вроде бы у него густая шерсть и есть подшерсток, но при длительном охлаждении и длительном плохом питании — это никак не спасет это животное от мороза. Подушечки лапок - они совсем у нас без шерсти, точно так же имеют маленький, очень плохой шёрстный покров - ушные раковины, и они первыми страдают при обморожении.

Кроме того уязвимыми к морозу являются также носик и хвост пушистых. Бывали случаи говорит ветврач Елена Вербицкая, что им привозили кошек с полностью отмороженными конечностями, которые в дальнейшем приходилось ампутировать. Поэтому специалистка призывает не выталкивать бездомных животных в мороз из подъезда, ведь это может стоить им жизни. А если во дворе есть котенок, щенок или старенький пушистик - стоит приютить хотя бы ненадолго их у себя, или же обустроить им небольшой теплый приют на улице, куда периодически можно приносить бутылки с теплой водой.

Елена Вербицкая, врач стационара ветклиники "SOS"

Если во дворе есть животные, которым негде согреться, то можно обустроить им какие-то коробки. Очень хорошо согревается животное в коробках, где есть сено, которое укрыто пенопластом, закрыто клеенкой от влаги. Многие волонтеры таким образом у себя во дворах спасают животных от мороза.

Коту Джеймсу повезло, его забрали с улицы еще котенком, пушистого - кормят, любят, а в морозную погоду еще и заматывают в теплое одеяло. Его спасительница Наталья Коваленко, говорит, когда столбики термометра падают вниз — это кошмар для бездомных животных. Поэтому женщина вместе с неравнодушными установила несколько котодомиков на улице, и просит всех, кто видит бездомных четвероногих, покормить их, ведь сытому животному легче пережить мороз.

Наталья Коваленко, зоозащитница

Лучше, конечно, носить с собой пакетики с кормом, чтобы если увидите такое животное его покормить, потому что в таких температурах, которые приближаются – это минус 10, минус 20 нескольких часов может быть достаточно, чтобы животное умерло. Поэтому если вы любите животных , то конечно нужно помогать им.

Кроме того, не следует забывать и о пернатых - им в минусовую да еще и снежную погоду - тоже не сахар. Стоит следить чтобы в кормушках - всегда был корм.

Агентство Телевидения Новости