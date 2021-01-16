Ковид снова возвращается в Харьков. Если в конце прошлого года чиновники от медицины говорили о том, что эпидемия переместилась в села, то теперь в области количество заражений уменьшается.

Поселок Высокополье Богодуховского района. В апреле прошлого года он стал эпицентром Ковид-19: здесь одновременно обнаружили 9 случаев заболевания, все среди прихожан местного храма, одна пожилая женщина умерла. Село было изолировано. Тех, кто пытался выехать, ловили, а дороги перекрыли шлагбаумами. Они стоят здесь до сих пор. Сейчас, говорят в амбулатории, фиксируют лишь ОРВИ и бронхиты, выдают справки и ухаживают за больными с гипертонией и другими хроническими заболеваниями. Последние случай Ковид-19 зафиксировали здесь еще в прошлом году.

Виктор Резуненко, семейный врач с. Высокополье:

Останній випадок у нас був у грудні місяці. Направляли в Валки, в інфекційне відділення, лікувався там у Валківській ЦРБ.

Что касается карантина, то он ощущается только в школе. Она закрыта, дети получают задание через интернет, который в этом селе есть.

Светлана Перец, завуч Высокопольской школы:

Були епіцентром, то це в основном храм. У нас таких випадків ні серед детей, ні серед працівників не було.

Местные жители говорят, если соблюдают карантинные ограничения, то, в первую очередь, во время поездок в областной или райцентр. Уверены, именно там можно заразиться, а не наоборот, как все думали весной.

Екатерина Николаевна, жительница с. Высокополье:

Мені надо їхати в Валки, йти у больницю, я якось аж сомневаюсь, тому що, як кажуть по телевізору, й в Валках разговори, що там повна больниця забита ковідними, а мені 72 года я тоже можу там підхопити.

В областном лабораторном центре подтверждают, действительно, в ноябре-декабре рост заболеваемости в области был более интенсивным, чем в городе. Именно с этим чиновники от медицины связывали значительное количество тяжелых и смертельных случаев - люди с отдаленных сел поздно обращались за помощью. Теперь же, говорят в лабцентре, ситуация снова изменилась.

Анна Сухорукова, зав. отделения особо опасных инфекций областного лабцентра:

На сьогодні ми маємо таку ситуацію, що темпи зниження захворюванності в області кращі, ніж в місті. В місті спостеригається не значне зменьшення, більше стабілізація.

За последние сутки коронавирус обнаружили в 287 человек, 133 из которых харьковчане. Умерли пятеро.

Агентство Телевидения Новости