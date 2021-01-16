На Харьковщине проверяют соблюдение условий локдауна

Сегодня, 16 января, под председательством первого заместителя главы Харьковской областной государственной администрации Татьяны Егоровой-Луценко состоялось заседание региональной комиссии ТЭБ. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

По информации начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области Олега Богинского, с начала действия карантина на территории области служба провела более 63 тысяч проверок.

«Начиная с дня введения дополнительных ограничительных мер, с 8 января, проведено 663 проверки. Выявлены нарушения на 158 объектах, составлено 14 протоколов», - отметил Олег Богинский.

Начальник управления патрульной полиции в Харьковской облаcти Алена Стрижак отметила, что с началом действия январского локдауна патрульные перешли на усиленный режим работы.

«Мы создали специальные наряды, которые ежедневно проверяют соблюдение карантинных требований в режиме локдауна, - рассказала Алена Стрижак. - В основном, проводим разъяснения и беседы, штрафуем, только когда граждане отказываются устранить правонарушение, то есть - надеть маску».

Агентство Телевидения Новости