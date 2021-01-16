Сегодня 20:12
Просмотров: 87
Очень толстый гандболист "феерит" на чемпионате мира
В официальной заявке его вес записан 89 кг. Однако, на самом деле, видимо, вдвое больше.
В Египте начался чемпионат мира по гандболу. В первом туре наиболее обсуждаемой персоной стал гандболист сборной ДР Конго Готье Мвумби. Обсуждается, само собой, солидная комплекция Мвумби..
Однако следует еще и отметить, что в матче против сборной Аргентины Мвумби отметился стопроцентной реализацией - нанес 4 броска по чужим воротам и забил при этом 4 мяча.
Сам матч гандболисты ДР Конго проиграли - 22:28.
Загрузка...