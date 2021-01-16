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Очень толстый гандболист "феерит" на чемпионате мира

Очень толстый гандболист феерит на чемпионате мира

В официальной заявке его вес записан 89 кг. Однако, на самом деле, видимо, вдвое больше.

В Египте начался чемпионат мира по гандболу. В первом туре наиболее обсуждаемой персоной стал гандболист сборной ДР Конго Готье Мвумби. Обсуждается, само собой, солидная комплекция Мвумби..

Однако следует еще и отметить, что в матче против сборной Аргентины Мвумби отметился стопроцентной реализацией - нанес 4 броска по чужим воротам и забил при этом 4 мяча.

Сам матч гандболисты ДР Конго проиграли - 22:28.


Агентство Телевидения Новости

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