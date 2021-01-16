Команда в белых футболках "пропала" из-за снега на поле

На фотографии на поле не только футболисты команды в оранжевых футболках и арбитр в синем. Лишь острый взгляд увидит, что есть и игроки второй команды, игравших в белой форме. А обладатель 100-процентного зрения, наверное, даже сможет сосчитать, сколько их.

Такими неотличимыми из-за снега оказались на общих планах футболисты "Сивасспора" в матче 18-го тура турецкой Суперлиги против "Истанбул Башакшехира".

Трдно сказать, помогла ли "Сивасспору" такая "максировка", поскольку матч завершился вничью - 1:1.





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