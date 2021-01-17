Сегодня 10:00
Просмотров: 52
На Харьковщине за сутки выявили более трехсот новых случаев коронавируса
В Харьковской области за сутки выявили 315 новых случаев заболевания коронавирусом.
Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания на сайте СНБО, всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировано 74750 инфицированных COVID-19.
Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1244 человека, за минувшие сутки умерли 8 заболевших.
При этом 62891 заболевший уже выздоровели (728 из них – за прошлые сутки),
Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз COVID-19 подтвержден у 287 человек, 150 из них – жители Харькова.
Загрузка...