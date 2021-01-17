На Харьковщине за сутки выявили более трехсот новых случаев коронавируса

В Харьковской области за сутки выявили 315 новых случаев заболевания коронавирусом.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания на сайте СНБО, всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировано 74750 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1244 человека, за минувшие сутки умерли 8 заболевших.

При этом 62891 заболевший уже выздоровели (728 из них – за прошлые сутки),

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз COVID-19 подтвержден у 287 человек, 150 из них – жители Харькова.

Агентство Телевидения Новости