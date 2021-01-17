В Украине за сутки зафиксировали почти 6 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 5 990 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"5 990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 января 2021 года. В частности, заболели 177 детей и 236 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 2 131 человек; летальных случаев - 116; выздоровело – 8 777 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.
Количество инфицированных с начала пандемии в Украине на сегодня составило 1 160 682 человека, умерли от COVID-19 20 802 человека, выздоровели – 865 960 заболевших.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (793), а также в Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 793 случая;
Винницкая область - 176 случаев;
Волынская область - 178 случаев;
Днепропетровская область - 309 случаев;
Донецкая область - 234 случая;
Житомирская область - 155 случаев;
Закарпатская область - 141 случай;
Запорожская область - 332 случая;
Ивано-Франковская область - 153 случая;
Киевская область - 362 случая;
Кировоградская область - 35 случаев;
Луганская область - 101 случай;
Львовская область - 315 случаев;
Николаевская область - 328 случаев;
Одесская область - 330 случаев;
Полтавская область - 299 случаев;
Ровенская область - 145 случаев;
Сумская область - 224 случая;
Тернопольская область - 107 случаев;
Харьковская область - 315 случаев;
Херсонская область - 90 случаев;
Хмельницкая область - 168 случаев;
Черкасская область - 307 случаев;
Черновицкая область - 195 случаев;
Черниговская область - 198 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 16 января, сообщалось о 7 729 случаях инфицирования COVID-19 в Украине.