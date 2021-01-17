В Украине за сутки зафиксировали почти 6 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 5 990 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5 990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 января 2021 года. В частности, заболели 177 детей и 236 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 2 131 человек; летальных случаев - 116; выздоровело – 8 777 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Количество инфицированных с начала пандемии в Украине на сегодня составило 1 160 682 человека, умерли от COVID-19 20 802 человека, выздоровели – 865 960 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (793), а также в Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 793 случая;

Винницкая область - 176 случаев;

Волынская область - 178 случаев;

Днепропетровская область - 309 случаев;

Донецкая область - 234 случая;

Житомирская область - 155 случаев;

Закарпатская область - 141 случай;

Запорожская область - 332 случая;

Ивано-Франковская область - 153 случая;

Киевская область - 362 случая;

Кировоградская область - 35 случаев;

Луганская область - 101 случай;

Львовская область - 315 случаев;

Николаевская область - 328 случаев;

Одесская область - 330 случаев;

Полтавская область - 299 случаев;

Ровенская область - 145 случаев;

Сумская область - 224 случая;

Тернопольская область - 107 случаев;

Харьковская область - 315 случаев;

Херсонская область - 90 случаев;

Хмельницкая область - 168 случаев;

Черкасская область - 307 случаев;

Черновицкая область - 195 случаев;

Черниговская область - 198 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 16 января, сообщалось о 7 729 случаях инфицирования COVID-19 в Украине.

Агентство Телевидения Новости