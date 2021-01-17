В Чугуеве загорелся гараж в частном домовладении: от огня спасли жилой дом

На Харьковщине 16 января днем произошел пожар на территории частного домовладения в Чугуевском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 16 января в 13:15 спасателям поступила информация о пожаре на ул. Зачуговской, 65 в Чугуеве.

На момент их прибытия на территории домовладения огнем был охвачен гараж на площади 50 кв.м.

Как отмечается, автомобиль, стоящий в гараже, был эвакуирован хозяином еще до появления спасателей.

Рядом, на расстоянии полметра, располагался жилой дом, которому угрожал огонь.

Однако спасателям в 14:25 удалось локализовать распространение огня. В 15:40 пожар уже потушили. Пострадавших нет.

По предварительным данным ГСЧС, причиной возникновения возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Агентство Телевидения Новости