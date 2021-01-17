В Чугуеве загорелся гараж в частном домовладении: от огня спасли жилой дом
На Харьковщине 16 января днем произошел пожар на территории частного домовладения в Чугуевском районе.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 16 января в 13:15 спасателям поступила информация о пожаре на ул. Зачуговской, 65 в Чугуеве.
На момент их прибытия на территории домовладения огнем был охвачен гараж на площади 50 кв.м.
Как отмечается, автомобиль, стоящий в гараже, был эвакуирован хозяином еще до появления спасателей.
Рядом, на расстоянии полметра, располагался жилой дом, которому угрожал огонь.
Однако спасателям в 14:25 удалось локализовать распространение огня. В 15:40 пожар уже потушили. Пострадавших нет.
По предварительным данным ГСЧС, причиной возникновения возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.