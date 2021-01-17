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В Харькове разоблачили псевдоминера, который угрожал взорвать газопровод

В Харькове разоблачили псевдоминера, который угрожал взорвать газопровод

В Харькове полиция разоблачила мужчину, который сделал ложное сообщение о минировании газопровода.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 16 января 2021 в 22:15 в полицию поступила информация о том, что неизвестный позвонил диспетчеру службы «101» и заявил, что взорвет газопровод, ведущий в Харьков.

В ходе проверки информации полицейские установили, что к этому может быть причастен 49-летний харьковчанин.

Работники следственно-оперативной группы, выехавшие по адресу проживания злоумышленника, выяснили, что он находится в неадекватном состоянии. Его соседи подтвердили, что мужчина страдает псхическими расстройствами и регулярно употребляет спиртные напитки.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос о госпитализации мужчины в медицинское учреждение.

 

Агентство Телевидения Новости

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