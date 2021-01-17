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В Харькове сегодня нет воды в части четырех районов (адреса)

В Харькове сегодня нет воды в части четырех районов (адреса)

Сегодня, 17 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в пресс-службе КП «Харьковводоканал», по состоянию на 10:40 воды нет по следующим адресам:  

Шевченковский район:  ул. Отакара Яроша, 37, 47 до 20:00 17.01.21 г., пр. Науки (Ленина), 39 (п. №4, стояк), пр. Победы, 54 (п. №3, стояк), пр. Победы, 67 (п. №8, стояк) до 20:00 18.01.21 г.

А также:

Киевский район:

ул. Астрономическая, 35-а (п. №3, стояк) до 20:00 17.01.21 г.

Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 27 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 18.01.21 г.

Слободской район:

ул. Актюбинская (ч/с) до 20:00 17.01.21 г., б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 (п. №3, стояк), ул. Александра Матросова, 14 (п. №2, стояк) до 20:00 18.01.21 г.

 

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