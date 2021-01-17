Рефери дал добить боксера, побывавшего в тяжелом нокдауне

Бой был, в целом, равным до пропущенного удара в висок.

В главном поединке боксерского вечера, состоявшегося в Буэнос-Айресе, аргентинец Лукас Бастида отстоял титул чемпиона Южной Америки в среднем весе (до 72,6 кг) против своего соотечественника Германа Игнасио Перальты.

На 2-й минуте 3-го раунда Бастида нанес тот самый роковой для соперника удар, от которого Перальта оказался в нокдауне. Рефери, пожалуй, поступил бы правильно, если бы досчитав до 10-ти не позволил бою продолжиться, поскольку Перальта не успел восстановиться.

Но отмашки не последовало, и пошло добивание. И только тогда рефери вмешался, увидев, что Перальта не в состянии защищаться и отвечать.

Ниже - видео боя. Нокдаун и добивание с 10:08.





Агентство Телевидения Новости