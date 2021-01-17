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На Холодной Горе горела частная баня: эвакуировали семью с ребенком

На Холодной Горе горела частная баня: эвакуировали семью с ребенком

В Холодногорском районе Харькова короткое замыкание электросети привело к пожару в частной бане.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

16 января в 18:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Вербной, 32а, где в подвальном помещении частного трехэтажного жилого дома произошел пожар в бане.

На момент прибытия спасателей площадь пожара составила 30 кв. м.

На первом этаже дома, куда выходил весь дым из бани, находилась семья хозяина дома в составе 4 человек, среди которых был двухлетний ребенок. Их спасатели немедленно эвакуировали из задымленного помещения, выведя на свежий воздух.

В результате происшествия никто не пострадал.

В 19:56 огонь пожарные локализовали, в 21:45 окончательно ликвидировали.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрической установки.

Агентство Телевидения Новости

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