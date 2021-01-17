Cамый высокий баскетболист в истории НБА устроил фурор на последней минуте матча

2 метра 31 сантиметра – рост самых высоких баскетболистов, игравших когда-либо в НБА. Таковых всего трое. Один из них выступает сейчас.

25-летний сенегалец Тако Фалль, ростом 2 м 31 см, защищает цвета команды «Бостон Селтикс». Само собой, его амплуа – центровой. Фалль не является игроком основы. Он выходит на подмену и, как может, отрабатывает в защите под собственным щитом, а в нападении – забрасывает, преимущественно, из-под чужого кольца.

Фалль провел в минувшем и в нынешнем сезоне в НБА уже 10 матчей, и при этом еще не забросил ни одного трехочкового броска. Он, в принципе, никогда не совершает длинные броски. Но за минуту до конца четвертой четверти матча регулярного чемпионата НБА между «Бостоном» и «Орландо», когда исход поединка уже не вызывал сомнений – «Бостон» вел в счете 120:95, Фалль позволил себе совершить трехочковый бросок и… попал в цель. Партнеры по команде, находившиеся на скамейке, стали неистово радоваться за Фалля. Но записать себе в актив первый трехочковый бросок Фаллю так и не удалось. Бросая, он наступил на дугу, а потому были засчитаны два, а не три очка.

В следующей атаке партнеры вновь вывели Фалля на трехочковый, однако сенегальский гигант предпочел, пусть и совершенно не обладая скоростью, совершить проход под кольцо. После чего Фалль завершил проход эффектным суперзрелищным данком. На скамейке «Бостона» вновь воцарилось ликование.

Остается добавить, что Фалль набрал в этом матче в общей сложности 6 очков, а сам поединок завершился победой «Бостона» 124:97.





Агентство Телевидения Новости