Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:42
Просмотров: 11

Землетрясения в Индонезии: число жертв возросло

Землетрясения в Индонезии: число жертв возросло

Количество жертв землетрясений на Индонезийском острове Сулавеси возросло до 56 человек.

Об этом пишет news.detik.com.

В результате землетрясения пострадало 637 человек.

Напомним, первое землетрясение произошло 14 января вечером, второе - в ночь на 15 января.

Колебания магнитудой 6,3 произошли на глубине 10 км в 6 км к северо-востоку от города Маджене.

Произошедшие землетрясения вызвали три оползня, части районов Маджене и Мамуджу осталась без электроснабжения.  

Стихия повредила мосты к региональным центрам, а также более 60 домов, две гостиницы и офис губернатора провинции.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 