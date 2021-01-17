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Жуть. Огромный гвоздь разорвал футболисту колено. Слабонервным не смотреть

Жуть. Огромный гвоздь разорвал футболисту колено. Слабонервным не смотреть

Гвоздь крепил к газону один из рекламных баннеров за воротами. Во время футбольного матча произошло ужасное стечение обстоятельств

В поединке 2-го тура чемпионата Мексики «Некакса» из Агуаскальентеса принимала команду «Атлетико Сан-Луис». На 76-й минуте этого матча игрок «Атлетико» подтолкнул защитника «Некаксы» Унаи Бильбао. Бильбао  упал уже за линией поля и зацепил баннер. В этот момент гвоздь в буквальном смысле разорвал футболисту колено.

К корчащемуся от боли Унаи Бильбао прибежали все судьи и футболисты обеих команд, однако они ничем не могли помочь.

После случившегося матч был доигран, футболисты «Некаксы» даже сумели забить победный гол и выиграть 1:0.

Ниже – видео эпизода «встречи» колена футболиста с гвоздем. Впечатлительным людям просмотр видео не рекомендуется.


Агентство Телевидения Новости

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