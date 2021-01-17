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В Люботине из кювета вытащили легковой автомобиль, который снесло с дороги

В Люботине из кювета вытащили легковой автомобиль, который снесло с дороги

В Люботине спасатели помогли вытащить из кювета легковой автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

17 января в 2:41 спасателям из полиции поступило сообщение о том, что в Люботине на ул. Майской легковой автомобиль "ВАЗ 2109" снесло со скользкого участка дороги в кювет.

Машина застряла и не могла сдвинуться с места.

На помощь водителю направили отделение спасателей ГСЧС. Прибыв на место, они с помощью буксировочного троса своим спасательным автомобилем повышенной проходимости вытащили легковушку на ровный участок дороги.

Далее водитель ВАЗа продолжил движение самостоятельно.


Агентство Телевидения Новости

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