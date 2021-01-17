Впервые за 5 лет белорус забил в матче НХЛ. Да еще и какой гол

Такой гол запомнится навсегда.

22-летний Егор Шарангович – первый за 5 лет белорусский хоккеист, выступающий в НХЛ. Он, начиная с этого сезона, играет за «Нью-Джерси Дэвилз».

Шарангович провел второй матч за «Нью-Джерси» и забросил в нем свою первую шайбу. Произошло это в матче против «Бостона».

Основное время завершилось вничью – 1:1. Истекал овертайм, и, казалось, серии буллитов не избежать. Но когда до финальной сирены оставалось мене двух секунд, Шарангович реализовал выход один на один с вратарем «Бостона» ми принес своей команде победу – 2:1.





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