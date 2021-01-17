На Харьковщине из-за неосторожности с печным отоплением сгорел частный дом
В Нововодолажском районе Харьковщины пренебрежение правилами пожарной безопасности при эксплуатации печи в частном доме привело к пожару.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
16 января в 17:57 на номер «101» поступило сообщение о том, что в селе Красная Поляна на ул. Школьной горит частный жилой дом.
На момент прибытия спасателей дом горел почти всей своей площади в 50 кв.м.
Пожарные уже в 18:50 локализовали огонь, однако полностью ликвидировали пожар в 22:50.
По данным ГСЧС, во время пожаротушения пострадавших и погибших не было обнаружено.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.