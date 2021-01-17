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В мире за сутки зафиксировали еще полмиллиона заражений COVID-19 и 12 тысяч смертей

В мире за сутки зафиксировали еще полмиллиона заражений COVID-19 и 12 тысяч смертей

По состоянию на 15 январе в мире зарегистрировано 636 тысяч новых случаев COVID-19. От осложнений, связанных с заболеванием, умерли 12877 человек.

Об этом сообщает Worldometers.

В мире за последние сутки также подтверждено 636 717 новых случаев заражения коронавирусом, в частности, 249 768 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 являются Великобритания, Испания, Германия и Франция. Украина сейчас находится на 8-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина  - на 17-м месте.

Сейчас всего в мире диагностировано 94 миллиона случаев заражения коронавирусом, 67 миллионов заболевших уже вылечились. Подтверждено 2 015 930 смерти от COVID-19.

Продолжают бороться с болезнью более 24 миллионов человек.

Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения считают, что второй год пандемии COVID-19 может быть более жестким, чем первый.

Команда международных экспертов ВОЗ, которая будет исследовать происхождение пандемии COVID-19, 14 января наконец-то смогла прибыть в Китай.

Напомним, в конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее, чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около 30 странах мира.

 

Агентство Телевидения Новости

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