Автозаки и ОМОН в аэропорту: в РФ ждут прибытия Навального из Германии

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращается в Россию сегодня, 17 января. Несколько месяцев он находился в Германии, проходя курс лечения после отравления.

Как сообщает DW, Навального доставят напрямую в самолет, минуя здание терминала.

Как ожидается, самолет с Навальным должен вылететь в Москву менее, чем через час.

Телеканал "Дождь" сообщает, что в аэропорт "Внуково" едут автозаки.

Как сообщает Baza, в аэропорт "Внуково", куда в ближайшие часы должен прилететь Навальный, можно попасть лишь при наличии билета, подтверждающего, что вы действительно направляетесь на рейс.

Как ожидается, самолет с Навальным должен приземлиться во "Внуково" в 19:20 по московскому времени (18:20 по Киеву).

13 января Навальный заявил, что намерен вернуться в Россию и назвал дату - 17 января.

"В воскресенье я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте", - написал оппозиционер в соцсети.

В свою очередь в России объявили оппозиционера в розыск и заявили о намерении задержать его, как только он вернется.

Кроме того, аэропорт "Внуково", куда должен прилететь Навальный отказал журналистам в допуске на территорию, объяснив это "недопущением распространения коронавирусной инфекции и обеспечением безопасности прибытия пассажиров".

Как сообщают россСМИ, со вчерашнего вечера в России начались задержания активистов и журналистов, которые планировали лететь в Москву. В частности, в аэропорту Санкт-Петербурга задержали главного редактора телеграм-канала "Агит Россия" Павла Иванкина и двоих активистов Алексея Барича и Александра Края. Также задержан корреспондент "Медиазоны" Давид Френкель.

Кроме того, сообщается, что возле аэропорта "Внуково" выставили забор, а на парковке очевидцы заметили автозаки ОМОНа.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен 20 августа в России. Он летел из Томска, на борту оппозиционеру стало плохо, в результате чего самолет совершил экстренную посадку в Омске и политика госпитализировали в местную клинику.

Навальный сразу попал в реанимацию, позже впал в кому. Два дня спустя Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику "Шарите". 22 сентября оппозиционера выписали из больницы.





Агентство Телевидения Новости