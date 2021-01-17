Нокаут за одну минуту

Проигравший боксер был не в состоянии открыть один глаз.

В главном бою боксерского вечера в Тихуане (Мексика) в рамках первого среднего веса дрались два мексиканца Карлос Окампо и Абрахам Жуарес.

Окампо хватило одной минуты в первом рауде, чтобы "уничтожить" соперника. Мало того, что Жуарес упал под градом ударов соперника, так еще и у него в буквальном смысле лицо оказалось перекошенным из-за того, что левый глаз отказывался открываться.





Агентство Телевидения Новости