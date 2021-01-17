Харьковская полиция разыскивает мужчину, который изнасиловал девушку: опубликовано фото подозреваемого

Харьковская полиция разыскивает мужчину, который избил и изнасиловал девушку вблизи вагоностроительного завода по улице Большой Панасовской.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о том, что неизвестный мужчина избил и изнасиловал 22-летнюю девушку, в полицию поступила 12 ноября 2020 около 23:58.

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч.1 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник объявлен в розыск.

Его приметы: на вид около 30 лет, рост 180 см, атлетического телосложения. Был одет в темную куртку с капюшоном, синие джинсы, темные кроссовки с белой подошвой. Имел при себе темную барсетку через плечо.

Всех владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах совершения преступления или о злоумышленнике в полиции просят сообщить ее в отдел полиций №2 Харьковского районного управления полиции № 3 по телефонам: (057) 712 50 22, 102 или другим удобным способом.

Агентство Телевидения Новости