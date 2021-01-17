В Минкульте сообщили, что откроется после завершения локдауна в Украине

В Украине сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать с соблюдением всех правил карантина, как только Украина вернется к адаптивному карантину. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Это заявление он сделал по итогам совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Премьер заверил, что как только Украина снова вернется к адаптивному карантину (предварительно, с 25 января), сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать. Конечно, с соблюдением всех правил карантина. И несмотря на статистику заболеваемости в стране", - сообщил Александр Ткаченко.

Министр также напомнил, что режим чрезвычайной ситуации, которым оговариваются карантинные правила, действует до 28 февраля.

Агентство Телевидения Новости