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Курс доллара в Украине: прогноз аналитика на неделю

Курс доллара в Украине: прогноз аналитика на неделю

В течение следующей рабочей недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Наличный доллар в банках может торговаться на уровне 27,8/28,0 гривен, а на межбанке – около 27,9 гривен. Такой прогноз озвучил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Он отметил, что на нынешней неделе курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,6-1,2%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,40 до 28,06 грн (-1,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке за это же время снизились с 28,24/28,26 до 28,06/28,08 (-0,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,26/28,46 до 28,02/28,25 (-0,9%/-0,8%).

При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 0,8% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

Ранее на этой неделе советник президента Олег Устенко заявил, что есть предпосылки к укреплению гривны. Также он заверил, что январский локдаун на курсы валют не повлияет.

В свою очередь аналитики прогнозируют, что в первом полугодии 2021 года гривна укрепится до 27,6 за доллар.

Данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

 

Агентство Телевидения Новости

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