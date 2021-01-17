Навального задержали после возвращения из Германии

Ранее сообщалось, что самолет, на борту которого находился российский оппозиционер Алексей Навальный, приземлился в московском аэропорту "Шереметьево".

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал задержание Навального.

"Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе", - сказал Песков.

Во ФСИН объяснили причины задержания Навального.

"Согласно ч. 4 ст.190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически не выполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, начальник уголовно-исполнительной инспекции направляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Принцип неотвратимости ответственности и неуклонного соблюдения требований законов одинаково равны для всех без исключения граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Сейчас Навальный находится в транзитной зоне.

Пресс-секретарь Навального заявила, что полиция в аэропорту не предоставляет никакой информации. Так что где именно находится политик - пока неизвестно.

"Полиция в аэропорту говорит, что им ничего не известно - то, что происходит на границе, якобы не в их компетенции. Поэтому, как и раньше, где Алексей, мы не знаем, адвоката у него нет, сколько его продержат под арестом сейчас - неясно", - написала Ярмыш.

Она добавила, что таким образом президент РФ Владимир Путин устраняет оппонентов.

"Алексея пытались убить, не смогли и теперь хотят посадить по делу, приговор по которому Европейский суд по правам человека признал незаконным. Мы все понимаем, что у Путина есть один соперник - Навальный, и сейчас мы видим, как он пытается расправиться с Алексеем на наших глазах", - отметила она.

Во ФСИН подтвердили задержание Навального. В ведомстве заявили, что меру пресечения изберет суд. До решения суда Навального будут держать под стражей.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что у ФСИН нет полномочий задерживать Навального до суда, если заседание не состоится в течение 48 часов.

"Я очень благодарна вам всем, что вы приехали. Они настолько боятся Алексея, парализовали практически все полеты сегодня вечером в Москве, подвели столько людей просто из-за человека, который прилетела на родину. И самое главное, что Алексей сказал, что он не боится. И я тоже не боюсь. И вас всех призываю не бояться. Спасибо всем большое за поддержку", - заявила жена политика Юлия Навальная.

Политика задержали во время паспортного контроля. Навальному сообщили, что если политик откажется пройти с правоохранителями, против него применят силу.

О прибытии в Москву написала в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"Сели в Шереметьево. До последнего невозможно было поверить, что они боятся настолько. Но вот подтверждение)", - написала Ярмыш.

Политик вышел из самолета и сел в автобус до терминала вместе с другими пассажирами.

В воскресенье вечером на табло московского аэропорта "Внуково", где должен был приземлиться самолет с Навальным, появилась информация, что самолет перенаправлен в аэропорт "Шереметьево".

Пресс-служба авиакомпании "Победа" сообщила, что из-за закрытия Внуково по техническим причинам три рейса ушли на запасные аэродромы.

Во "Внуково" ОМОН вытеснил людей, которые пришли встречать политика, на улицу, а после начал задержание. Сторонников Навального Любовь Соболь и Руслана Шаведдинова, а также его брата Олега Навального и активиста Константина Котова задержали в здании аэропорта.

Напомним, 13 января стало известно, что Навальный возвращается в Россию. Накануне стало известно, что ФСИН РФ требует заменить Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу "Ив Роше". Также 29 декабря Следственный комитет сообщил о возбуждении против Навального уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщалось, Навальный потерял сознание 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политик впал в кому. Сначала Навального лечили в омской больнице, а через два дня перевезли в Германию.

Правительство ФРГ сообщило, что три независимые лаборатории из Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда "Новичок". Российские врачи версию с отравлением оппозиционера исключали, а в Кремле обвинения о причастности Москвы к отравлению опровергли.

Евросоюз ввел санкции против России. Под ограничения попали шесть человек, включая директора ФСБ Александра Бортникова и первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. Фигурантам списка запрещен въезд в Евросоюз, их активы и средства в ЕС заморожены. Россия в ответ на "санкции Навального" внедрила зеркальные меры в отношении Германии и Франции.

Палата представителей Конгресса США также приняла резолюцию из-за отравления Навального. Американское издание Times также написало, что его пытались отравить второй раз перед отправкой в Германию.

Сам Навальный в своем расследовании обвинил в отравлении ФСБ и лично Путина. Президент РФ во время очередной пресс-конференции заявил, что если бы российские спецслужбы хотели отравить оппозиционера, то должны были бы довести дело до конца. При этом Путин назвал Навального "пациентом немецкой клиники".

В декабре Навальный опубликовал разговор с агентом ФСБ, причастным к его отравлению.

Агентство Телевидения Новости