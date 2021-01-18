Шесть районов Харькова частично без воды: адреса отключений

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Клочковская, 16, ул. Деревянко, 6, пр. Науки (Ленина), 39 (п. №4, стояк), пр. Победы, 54 (п. №3, стояк), пр. Победы, 67 (п. №8, стояк), ул. Шекспира, 11 (п. №3, стояк), ул. Культуры, 16 (п. №4, стояк) до 20:00 18.01.21 г.; ул. Новгородская, 4 (п. №3, стояк) до 20:00 19.01.21 г.

А также:

Киевский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 127, ул. Натальи Ужвий, 70, 82, 92 до 20:00 18.01.21 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 60 (п. №6, стояк) до 17:00 18.01.21 г.

Немышлянский район:

ул. Туркестанская, 22 (п. №3, стояк), ул. Харьковских Дивизий, 7/2 (п. №1, стояк), ул. Танкопия, 35 (п. №1, стояк) до 17:00 18.01.21 г.; Салтовское шоссе, 118 (п. №6, стояк) до 20:00 18.01.21 г.

Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 27 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 18.01.21 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 (п. №3, стояк), ул. Александра Матросова, 14 (п. №2, стояк) до 20:00 18.01.21 г.

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