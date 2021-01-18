В Украине всего 3034 новых случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки выявили 3034 новых случая коронавируса. Это минимум с 28 сентября, когда было зафиксировано 2671 новый случай COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Больше всего заражений подтвердили в Киеве (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях. Среди заболевших 107 детей и 87 медработников. 1304 человека были госпитализировано.

Всего было проведено за сутки 13 247 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 10401, методом ИФА - 2846.

С начала пандемии в Украине заразились уже 1 миллион 163 тысячи 716 человек, выздоровели - 871 196 (+5236), скончались - 20 869 (+67). Активными больными остаются 292 520 пациентов.

Агентство Телевидения Новости