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В Украине снизили цену на газ для населения

В Украине снизили цену на газ для населения

Правительство Украины приняло решение о снижении цен на газ для украинцев. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Кабинета министров Украины.

Цена на газ для украинцев теперь составляет 6,99 гривен за кубометр.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, установленная правительством цена ниже на 1,5 грн за куб от той, которая была в 2018-2019 годах.

"В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тысячи гривен. Или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена (6,99 грн/куб) означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн. меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты", - заявил он.

Такие тарифы будут действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года.

Цена за газ в размере 6,99 гривен за кубометр учитывает НДС и плату за транспортировку по магистральным газопроводам до внутренних точек выхода из ГТС.

Агентство Телевидения Новости

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