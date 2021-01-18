Задержание Навального: к политику не пускают адвокатов
К задержанному в Москве оппозиционеру Алексею Навальному не допускают его адвокатов. Больше того, ему даже не позволяют передать еду.
Как сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, адвокатов Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева пропустили внутрь УВД, но к подзащитному их все равно не пускают.
Директор ФБК Иван Жданов сообщает, что Навальному даже нельзя передать еду. Правовых оснований задержания политика тоже никто не называет.
Напомним, накануне Алексей Навальный вернулся в РФ из Германии, где лечился от последствий отравления боевым ядом «Новичок».
На паспортном контроле к политику с супругой подошли полицейские и потребовали пройти с ним. После нескольких минут спора он согласился, его задержали.