В Украине подорожают железнодорожные билеты

Стоимость железнодорожных билетов в Украине вырастет на 2% уже с 1 марта 2021 года. Потом билеты будут дорожать ежемесячно до конца года. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"Запланировано, что с марта ежемесячно будут делать индексацию по два процента", - сообщил министр.

По его словам, индексация пассажирских перевозок "Укрзализныци" не проводилась два года.

"Индексация планировалась в 2020 году. Но были разные коронавирусные ограничения. В частности, свыше трех месяцев пассажирские перевозки были остановлены, поэтому не было смысла", - сказал он.

Агентство Телевидения Новости