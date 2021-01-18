Из городского бюджета выделили более 6 миллионов на отлов бездомных животных

Департамент жилищного хозяйства Харьковского горсовета объявил тендер на отлов бездомных животных. Об этом свидетельствуют информация, размещенная в системе Prozorro.

На отлов 3100 собак и 1500 котов из городского бюджета выделили 6,4 миллиона. Потом животных определят к новым хозяевам или их ждет эвтаназия.

Подрядчик должен ловить бездомных собак, а также котов с явными признаками заболеваний. Услуги необходимо оказывать до 31 декабря нынешнего года, оплата будет поступать каждые 30 дней на основании акта выполненных работ. Сейчас идет поиск компаний, которые готовы взяться за эту работу.

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