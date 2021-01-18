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Первое удаление Месси за 753 его матча в "Барселоне"

Первое удаление Месси за 753 его матча в Барселоне

33-летний Лионель Месси выступает на профессиональном уровне с 2003 года. Он провел 753-й матч за "Бареселону" и впервые получил красную карточку, играя за эту испанскую команду.

Месси не сдержался и ударил по голове футболиста "Атлетика" из Бильбао Асьера Вильярибре в матче за Суперкубок Испании. За это Месси был удален с поля. При этом "Барселона" проиграла 2:3, и "Атлетик" стал обладателем испанского Суперкубка.

У Месси это удаление стал первым за "Барселону", но не первым в карьере. Лионель дважды - 2005-м и 2019-м годах получал красные карточки, играя за сборную Аргентины.


Агентство Телевидения Новости

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